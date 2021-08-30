Нет алкоголю и «мусорной еде»: Онищенко обратился к студентам перед Днем знаний

Депутат Госдумы, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН призвал студентов отказаться от алкоголя перед новым учебным годом, а также пройти вакцинацию от коронавируса.

Для плодотворной учебы и активной мозговой деятельности необходимо соблюдать некоторые правила, которые в полной мере помогут раскрыть потенциал. Сентябрь — важное время для школьников и студентов, поэтому им необходимо снизить уровень стресса для организма до минимума. Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко призвал молодых людей за несколько дней до начала лекций в университете отказаться от алкоголя и шумных, выматывающих вечеринок.

«Впереди новый учебный год. Правильно подготовиться к нему важно не только школьникам, но и студентам. Категорически не рекомендую студентам сейчас проводить ночи в увеселительных заведениях, а также употреблять алкоголь. В начале сентября они пойдут на лекции в аудитории, лаборатории, прийти туда нужно в хорошей форме. Ночь со спиртным перед учебой — это точно никуда не годится», — уверен Онищенко.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кроме того, эксперт отметил важность полезного питания.

«Студентам важно не забывать о хорошем питании, а не сидеть на пиццах, гамбургерах и прочей мусорной еде», — посоветовал он.

В заключение эпидемиолог призвал студентов, которые еще не вакцинировались от коронавируса, сделать прививку.

«Я бы посоветовал студентам привиться от коронавируса. Это тоже очень важно», — подытожил Онищенко.

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Ранее Геннадий Онищенко объяснил важность культуры питания у детей. По его мнению, неправильные пищевые привычки становятся причиной формирования аномальных жировых отложений.