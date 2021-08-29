Рогозин не исключает факт существования инопланетян

Москва, 29 августа. Вселенная бесконечна во времени и пространстве. Шанс существования инопланетной жизни также может быть бесконечным, заявил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Речь идет не только о гуманоидах. Инопланетная жизнь может иметь форму вирусов, клеток, растений, а также живых разумных существ, подчеркнул Дмитрий Рогозин. Интерес к теме возможного существования инопланетян сохранится вплоть до момента обнаружения этой разумной жизни.

«Все миссии, которые мы сегодня готовим, например миссия на Марс совместно с Европейским космическим агентством, преследуют цель найти признаки жизни, которые когда-либо были на Марсе», — рассказал Рогозин в интервью для «Газеты.ру».

Пока не придуманы средства, которые смогли бы защитить Землю от астероидов, считает глава корпорации «Роскосмос». У России и США есть все возможности наблюдать за всеми опасными небесными телами. Однако есть одно исключение. Это те астероиды, которые движутся со стороны Луны.