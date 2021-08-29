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Шойгу заявил о намерении России увеличить дальность полета гиперзвуковых ракет

  /   Обновлено: 29 августа 2021 16:36
Армия
Шойгу заявил о намерении России увеличить дальность полета гиперзвуковых ракет
wikipedia.org  /  Kremlin.ru / CC BY 4.0

Москва, 29 августа. Россия может увеличить дальность, скорость и точность гиперзвуковых ракет. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, перспектива увеличения дальности полета уже не является какой-то далекой задумкой. Уже сейчас можно говорить о возможностях увеличения скоростей, точности подобного вооружения. Помимо этого будет проводиться адаптация к новым видам комплексов.

«Конечно, адаптация носителей к новым видам оружия. Вы понимаете, что мы не можем под каждую ракету делать новый самолет и корабль. Мы должны сделать так, чтобы у нас одна пусковая установка была для всех. Эта работа идет», — подчеркнул Шойгу в интервью для YouTube канала «Соловьев Live».

Также он напомнил, что такие современные системы, как «Кинжалы», «Авангарды» и «Пересветы», уже стоят на боевом дежурстве в ВС РФ.

Ранее стало известно, что проверка боеспособности и эффективности гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта подводной лодки «Северодвинск» начнется в конце августа.

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