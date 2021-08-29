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Экономист Межевич сравнил уровень жизни в России и Эстонии
Политика
Экономист Межевич сравнил уровень жизни в России и Эстонии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 29 августа. Эстония является самой богатой постсоветской республикой. Однако здесь нечем гордиться, заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Экономист отметил, что Эстония с большим трудом смогла достичь уровня Португалии. Последняя не является передовиком в развитии социальной сферы среди стран Евросоюза, уточнил эксперт в беседе с журналистами. Кроме того, эстонцы неадекватно воспринимают свой статус. Они проявляют высокомерное отношение к другим государствам.

Межевич сравнил уровень жизни в России и прибалтийской республике. Он указал на высокую зарплату водителя автобуса в городе Тарту. Работник получает больше, чем водитель в Челябинске. Однако в Эстонии стоимость его двухкомнатной квартиры выше в 3,5 раза, объяснил экономист. Такая ситуация фиксируется практически во всех сферах жизни.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала граждан республики отказаться от инвестиций в украинскую экономику. Люди могут потерять свое имущество, пояснила лидер.

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Все новости / Политика / Экономист Межевич сравнил уровень жизни в России и Эстонии
украина эстония межевич
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