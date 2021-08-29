ЦАР заключила с Руандой соглашения в области энергетики, геологии и сельского хозяйства

Банги, 29 августа. Власти ЦАР и Руанды подписали комплекс соглашений по ряду ключевых направлений в экономической деятельности.

Встреча представителей сторон состоялась в столице Центральноафриканской Республики, городе Банги. Открывал церемонию во Дворце возрождения президент Фостен-Арканж Туадера. С руандийской стороны в мероприятии приняли участие высокопоставленные чиновники, министры и руководители крупнейших производственных предприятий.

Работа форума в конечном итоге привела к заключению нескольких меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве. Первым шел протокол в области развития аграрного комплекса, свои подписи в документе поставили профильные министры двух стран. Следующее на очереди — соглашение между министром шахт и геологии ЦАР и его руандийским коллегой, отвечающим также за нефтегазовую отрасль.

Третий и, пожалуй, ключевой договор касался взаимодействия Министерства энергетики и гидравлики Центральноафриканской Республики с управляющей компанией Rock Stern. Конкретизация двустороннего сотрудничества стала результатом миссий, проведенных министром крупных работ и стратегических инвестиций Паскалем Бида Коягбеле.

В начале августа представители двух африканских государств провели встречу на высшем уровне. Тогда меморандумы предполагали взаимодействие в области добычи полезных ископаемых, транспортного сообщения, улучшения безопасности и развития экономики. Кроме того, президент Туадера поблагодарил руандийского лидера Поля Кагаме за помощь, оказанную его армией в противодействии боевикам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).