США убили женщину с ребенком, атаковав жилой дом в Кабуле

Военнослужащие США нанесли ракетный удар по территории Кабула. Соответствующие данные приводит агентство Reuters.

В результате американской атаки погибли несколько гражданских лиц. Предварительно известно, что среди жертв есть женщина и ребенок. Еще по меньшей мере три человека получили ранения. В социальных сетях появились первые кадры с места происшествия.

Updates:



A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s — Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 29, 2021

Пользователи Twitter из Афганистана сообщают, что повреждения были нанесены жилому дому в 11-м районе безопасности.

#Breaking:

An explosion was heard in #Kabul.

Witnesses say the blast was caused by a rocket hitting a residential house in the Gulai area of ​​Khajeh Baghra, in the 11th security district.

There are no reports of casualties in this incident yet. #Kabulairport #Afghanishtan pic.twitter.com/szhEjbFSVw — Republic Hindi News (@R_hindinews) August 29, 2021

Местные жители оперативно прибыли на расчистку завалов в поисках пострадавших. Удар произошел рядом со столичным аэропортом, который по-прежнему контролируется силами США. В настоящий момент там производится эвакуация иностранных военных и сотрудничавших с ними афганцев.

US Central Command confirms to @NBCNews they are aware of reports of an explosion in Kabul. No further details from US military at this time. — Aware International (@aware_official1) August 29, 2021

По заявлению представителей движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), они были в курсе атаки американцев, в результате которой погибли несколько гражданских лиц. Однако, как уверяют талибы, США ставили своей целью ликвидацию террориста-смертника, планировавшего нападение на аэропорт. Правда, никаких доказательств в поддержку этой версии не приводится.

The explosion is in the Khaje Bughra neighbourhood in Kabul, situated West of the airport. pic.twitter.com/Gsa1ZUxbUf — Aurora Intel (@AuroraIntel) August 29, 2021

Примечательно, что ранее, в воскресенье, представители афганского посольства США сообщили об угрозе террористического нападения. Дипломатическая миссия обратилась ко всем находящимся в Кабуле гражданам Соединенных Штатов с призывом немедленно покинуть окрестности аэропорта. Наиболее опасными были названы районы южных ворот, нового министерства внутренних дел и автозаправочной станции «Панджер».

Местные силы безопасности были приведены в состояние повышенной готовности после недавнего теракта в аэропорту Кабула: 26 августа на одном из пропускных пунктов объекта террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. В результате погибли по меньшей мере 200 граждан Афганистана и 13 иностранных военнослужащих. Ответственность за теракт на себя взяли боевики группировки «Вилаят Хорасан» — афганского отделения «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.