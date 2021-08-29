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США убили женщину с ребенком, атаковав жилой дом в Кабуле

  /   Обновлено: 29 августа 2021 17:19
Весь мир
США убили женщину с ребенком, атаковав жилой дом в Кабуле
ТАСС  /  Rahmat Gul / AP

Военнослужащие США нанесли ракетный удар по территории Кабула. Соответствующие данные приводит агентство Reuters.

В результате американской атаки погибли несколько гражданских лиц. Предварительно известно, что среди жертв есть женщина и ребенок. Еще по меньшей мере три человека получили ранения. В социальных сетях появились первые кадры с места происшествия.

Пользователи Twitter из Афганистана сообщают, что повреждения были нанесены жилому дому в 11-м районе безопасности.

Местные жители оперативно прибыли на расчистку завалов в поисках пострадавших. Удар произошел рядом со столичным аэропортом, который по-прежнему контролируется силами США. В настоящий момент там производится эвакуация иностранных военных и сотрудничавших с ними афганцев.

По заявлению представителей движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), они были в курсе атаки американцев, в результате которой погибли несколько гражданских лиц. Однако, как уверяют талибы, США ставили своей целью ликвидацию террориста-смертника, планировавшего нападение на аэропорт. Правда, никаких доказательств в поддержку этой версии не приводится.

Примечательно, что ранее, в воскресенье, представители афганского посольства США сообщили об угрозе террористического нападения. Дипломатическая миссия обратилась ко всем находящимся в Кабуле гражданам Соединенных Штатов с призывом немедленно покинуть окрестности аэропорта. Наиболее опасными были названы районы южных ворот, нового министерства внутренних дел и автозаправочной станции «Панджер».

Местные силы безопасности были приведены в состояние повышенной готовности после недавнего теракта в аэропорту Кабула: 26 августа на одном из пропускных пунктов объекта террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. В результате погибли по меньшей мере 200 граждан Афганистана и 13 иностранных военнослужащих. Ответственность за теракт на себя взяли боевики группировки «Вилаят Хорасан» — афганского отделения «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша кабул афганистан
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