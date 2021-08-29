Новорожденный сын Арзамасовой и Авербуха устраивает родителям «бойкие ночи»

Москва, 29 августа. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова поделилась с поклонниками трудностями материнства, с которыми она столкнулась после рождения первенца.

Актриса и ее супруг — фигурист и продюсер ледового шоу Илья Авербух — стали родителями около двух недель назад. Арзамасова родила от мужа мальчика и теперь иногда показывает фото с сыном на своей странице в Instagram.

На этот раз знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует у люльки малыша. В кадре можно заметить крохотную ножку младенца.

«Сегодня День российского кино. А у меня свое «кино» — самое увлекательное. Первая серия», — подписала фото актриса.

Поклонники оставили множество комплиментов под фото Арзамасовой и отметили, что она прекрасно выглядит. Одна из подписчиц пожелала жене Авербуха сонных ночей, поскольку заметила, как звезда «Папины дочек» отреагировала смайликом на ее комментарий в позднее время. В ответ актриса подтвердила, что малыш действительно устраивает родителям «веселье» в темное время суток.

«Да, ночки пока бойкие», — подчеркнула Арзамасова.

Супруга фигуриста ранее рассекретила, как они с мужем назвали малыша. Звездная пара дала мальчику имя Лев, которое многие поклонники сочли очень красивым и благородным.