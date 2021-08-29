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Шойгу: дальность поражения ЗРПК «Панцирь» возросла на 30%

  /   Обновлено: 29 августа 2021 16:25
Армия
Шойгу: дальность поражения ЗРПК «Панцирь» возросла на 30%
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Москва, 29 августа. Дальность поражения комплекса «Панцирь» значительно выросла, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Техника российского производства способна эффективно бороться с воздушной угрозой, заявил Шойгу в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live». ВС РФ не отстают от других государств в сфере эффективного уничтожения целей в воздухе. Дальность действия зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» увеличена практически на треть.

«Назову так, на 30% увеличили дальность — это только за последнее время», — уточнил он.

Модернизированный зенитный комплекс «Панцирь-М» ранее успешно прошел цикл испытаний. Подобная версия предназначена для установки на кораблях. Во время проверки были удачно сбиты ракеты условного противника, летящие на высоте в несколько метров над поверхностью воды.

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шойгу зрпк панцирь
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