Шойгу: дальность поражения ЗРПК «Панцирь» возросла на 30%

Москва, 29 августа. Дальность поражения комплекса «Панцирь» значительно выросла, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Техника российского производства способна эффективно бороться с воздушной угрозой, заявил Шойгу в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live». ВС РФ не отстают от других государств в сфере эффективного уничтожения целей в воздухе. Дальность действия зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» увеличена практически на треть.

«Назову так, на 30% увеличили дальность — это только за последнее время», — уточнил он.

Модернизированный зенитный комплекс «Панцирь-М» ранее успешно прошел цикл испытаний. Подобная версия предназначена для установки на кораблях. Во время проверки были удачно сбиты ракеты условного противника, летящие на высоте в несколько метров над поверхностью воды.