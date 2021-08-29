Шойгу назвал Украину братским государством для РФ

Москва, 29 августа. Украина не представляет угрозы для России и является братским государством. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, Россия не рассматривает Киев в качестве угрозы, так как украинский народ является братским народом для россиян.

«Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется», — заявил глава Минобороны.

Шойгу также надеется на то, что ситуация на Украине изменится. В частности, он считает, что ее может переломить человек, способный прекратить «вакханалию националистическую, совершенно ничем не обоснованную ни исторически, ни фактологически, ничем абсолютно».

Ранее глава оборонного ведомства анекдотом прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Крым «принадлежит» Украине.