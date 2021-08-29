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Шойгу назвал действующих в Сирии боевиков профессионально организованными

  /   Обновлено: 29 августа 2021 16:12
Армия
Шойгу назвал действующих в Сирии боевиков профессионально организованными
almasdarnews.com  /  AMN

Москва, 29 августа. ВС РФ столкнулись в Сирии с высокоорганизованными и хорошо подготовленными террористическими группировками, о чем заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

В воскресенье министр выступил в эфире телеканала «Россия-1» и отметил, что контртеррористическая операция ВС РФ была уникальной, поскольку впервые военным пришлось противостоять хорошо организованной террористической группировке. Шойгу заявил, что террористы ввели монетарную систему, систему централизованного налогообложения и демонстрировали все признаки профессиональной подготовки.

«Когда мы только начали работать в Сирии, мы довольно быстро поняли, что это все-таки техника, пришедшая из Ирака, что на той стороне те, кто не смирился с приходом в Ирак войск и другого государства, такие очень профессиональные и очень обученные действия войск. <...> Это не банальные бандиты с улицы, это хорошо организованная структура», — подчеркнул Шойгу.

По словам министра, боевики располагали не только собственной экономикой, они наладили медицинскую систему реабилитации и восстановления раненых, их эвакуировали в другие регионы.

Ранее Шойгу подвел итоги операции ВС РФ в Сирии и отметил, что в ходе нее войска получили уникальный опыт, который после учли при переоснащении и модернизации ударных вертолетов, теперь они обладают вдвое увеличенной дальностью действия.

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Сирия шойгу терроризм
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