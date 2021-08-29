Россиянам рассказали, как правильно подготовиться к отпуску

Москва, 29 августа. Подготовка к отпуску должна быть планомерной и заблаговременной, это поможет избежать неприятных сюрпризов на отдыхе.

Как максимально обезопасить себя от проблем во время отпуска, рассказал «Рамблер». Основа полноценного отдыха — здоровье. О нем нужно позаботиться заранее, вылечить проблемные зубы, проверить работу сердечно-сосудистой системы и другие «слабые» места. С собой нужно взять все необходимые лекарства, не факт, что в месте отдыха их можно будет купить.

«Никто не хочет думать о том, что в отпуске он может заболеть. Однако в отпуске происходит всякое, от отравлений до переломов», — отмечает «Рамблер».

Перед поездкой в незнакомое место стоит уточнить, как добраться от вокзала или аэропорта до отеля, как ходит транспорт. Дорогой интернет или его отсутствие могут сильно попортить настроение, если не уточнить дорогу заранее. В некоторых странах дешевле арендовать машину, а в каких-то проще передвигаться на общественном транспорте.

Финансовые вопросы не должны портить отпуск, поэтому средства лучше распланировать заранее. Издание рекомендует отложить деньги на «черный день», а остальные распределить на все время отдыха. За границей или в небольших населенных пунктах России не всегда будет возможность воспользоваться пластиковой картой или снять с нее деньги, поэтому лучше запастись наличными средствами.

При путешествии за границу стоит учитывать особенности местного законодательства. Запреты в некоторых странах весьма причудливы и даже абсурдны, но это не избавляет туристов от необходимости их исполнять.