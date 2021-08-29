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Карибские островные государства поддержали план Марокко по автономии Западной Сахары
Весь мир
Карибские островные государства поддержали план Марокко по автономии Западной Сахары
wikipedia.org  /  Ludovic Courtès / CC BY-SA 3.0

Рабат, 29 августа. Ряд островных государств Карибского бассейна поддержали план Марокко по автономии Западной Сахары в составе королевства. Сент-Люсия, Доминика и Гренада назвали его единственным решением конфликта в спорном регионе.

Главы МИД посетили заседание специального комитета ООН по деколонизации, известного как С-24. В результате дискуссий большое количество африканских и карибских государств поприветствовали инициативу Рабата.

Министерство иностранных дел Доминики выразило непоколебимую поддержку плану Марокко по суверенитету над Западной Сахарой.

«Эта инициатива, представленная королевством, полностью соответствует международному праву, Уставу Организации Объединенных Наций, резолюциям Генеральной ассамблеи и Совета Безопасности», — подчеркнули в ведомстве.

Сотрудники МИД охарактеризовали усилия Рабата как «серьезные и заслуживающие доверия». Они уточнили, что план автономии представляет собой «действенный компромисс по урегулированию регионального спора».

Карибские островные государства поддержали план Марокко по автономии Западной Сахары
ФБА «Экономика сегодня»  / Елена Васильева

Гренада, в свою очередь, назвала предложение Марокко единственным жизнеспособным решением вопроса по Западной Сахаре.

«Мы приветствуем инициативу об автономии Марокко, представленную генеральному секретарю 11 апреля 2007 года», — сообщили в министерстве иностранных дел страны.

Представители островного государства добавили, что поддерживают Рабат в намерении урегулировать конфликт, продолжающийся на протяжении нескольких десятилетий.

«Гренада с нетерпением ожидает назначения нового личного посланника ООН по Западной Сахаре», — подытожили в ведомстве.

Нашлись и те государства, которые выступили против плана автономии Марокко. Среди них оказался Алжир, поддерживающий Фронт ПОЛИСАРИО и выступающий за независимость Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР). На фоне продолжительного спора североафриканское государство в одностороннем порядке разорвало дипломатические отношения с королевством 24 августа.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась в причинах затяжного конфликта по Западной Сахаре и спрогнозировала пути развития кризиса.

Карибские островные государства поддержали план Марокко по автономии Западной Сахары
Федеральное агентство новостей  / 

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