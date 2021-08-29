«Ситуация с безопасностью изменилась»: общественники осудили ООН за продление санкций против ЦАР

Банги, 29 августа. Эмбарго на поставки оружия в ЦАР мешает правительственным силам (FACA) полностью восстановить стабильность в стране, считает координатор движения «Национальная сеть по защите достижений мира» (RNSAP) Дэви Янник Анжидан.

По его словам, введенные ранее ограничительные меры больше не оправданы ни обстановкой в стране, ни здравым смыслом.

«Позиция, занятая нашей организацией, проистекает из того единственного факта, что условия, при которых было введено эмбарго в отношении ЦАР, сегодня уже не те, что были прежде. Благодаря усилиям властей, при активной поддержке наших партнеров из России и Руанды мы смогли значительно улучшить ситуацию с безопасностью. Это первое, что мы хотели бы выделить», — заявил глава RNSAP.

Общественники также напомнили, что Центральноафриканская Республика, как государство, уважающее принципы международного сообщества, добровольно подчинилась решению Совета Безопасности ООН о продлении ограничений.

«Но мы также приветствуем усилия властей нашей страны, в частности главы государства Фостен-Арканжа Туадера и его правительства, которые постоянно направляют запросы о полной отмене санкций в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций», — продолжает Анжидан.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Напомнил он и о том, что проводимая с 2018 года российскими инструкторами работа по подготовке бойцов FACA позволила частично смягчить эмбарго в 2019-м, а годом позже вынудила ООН разрешить Банги приобретать 60-миллиметровые минометы и боеприпасы к ним.

«Наша организация попросит народ Центральной Африки полностью доверять законным властям, прилагающим все усилия для возвращения безопасности, мира и стабильности в страну. Правительству и его зарубежным партнерам хочется пожелать успехов в деле полной отмены ограничительных мер», — заключил общественник.

Ранее ФАН сообщал, что жители ЦАР назвали сохранение оружейного эмбарго ООН препятствием на пути развития страны.