Шойгу: до конца года ВС РФ будут иметь на вооружении две тысячи БПЛА

Москва, 29 августа. Вооруженные силы России до конца 2021 года получат новые беспилотные летательные аппараты — их общее число составит две тысячи.

Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, оснащение армии беспилотниками в этом году выйдет на новые цифры и будет составлять уже две тысячи единиц. По его словам, в ВС РФ были налажены поставки серийных БПЛА.

«Мы утвердили единый подход к беспилотникам. И у нас сегодня все понятно, и мы получаем серийные комплексы беспилотных летательных аппаратов», — сообщил Шойгу.

Ранее глава Минобороны указывал, что российская армия стала значительно сильнее благодаря регулярным проверкам боеспособности, Армейским международным играм и новому вооружению.