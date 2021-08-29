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Бывший муж Ксении Собчак учит боксу сына Платона
Шоу-бизнес
Бывший муж Ксении Собчак учит боксу сына Платона
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Москва, 29 августа. Известный российский актер Максим Виторган поделился с поклонниками в Instagram роликом, на котором его четырехлетний сын Платон боксирует.

Максим Виторган развелся с телеведущей Ксенией Собчак в 2019 году, но остался с ней в хороших отношениях ради общего ребенка. Артист часто проводит время с мальчиком и занимается с ним на спортивной площадке.

На опубликованных в Stories кадрах внимательный отец показывает Платону, как бить справа и слева. Затем он подставляет свои ладони, предлагая наследнику отработать удары. Сын Собчак с удовольствием принимает вызов отца.

Звезда комедии «День выборов — 2» был трижды женат. Первой его супругой стала актриса Виктория Верберг, она родила Виторгану дочь Полину и сына Даниила. Во втором браке с маркетологом Натальей у артиста не было детей.

Поклонников удивило, когда Виторган сделал предложение журналистке Ксении Собчак. Но их отношения продлились недолго, после рождения сына пара рассталась. Сейчас актер встречается с коллегой Нино Нинидзе и помогает ей воспитывать сына от первого брака с Кириллом Плетневым.

Ранее Ксения Собчак предложила бывшей коллеге по релити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной дать ей интервью о разводе с бизнесменом Курбаном Омаровым. Но та только выругалась в ответ на эту просьбу.

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собчак виторган сын
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