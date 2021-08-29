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Иностранные аналитики определили особенность модифицированного комплекса «Бук-М3»
Армия
Иностранные аналитики определили особенность модифицированного комплекса «Бук-М3»
wikipedia.org  /  Nickel nitride / CC0

Москва, 29 августа. Российский зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3» заметно эволюционировал. Такой вывод сделали аналитики портала Caesar после Международного военно-технического форума «Армия-2021».

По мнению обозревателей, в улучшенном варианте комплекса заметны существенные отличия во внешнем виде. Версия «Бук-М3» была принята на вооружение в 2015 году, а в 2016 году стартовали поставки в российскую армию.

«Вы можете обнаружить, что старая и новая версии системы ПВО «Бук-М3» несколько отличаются», — указывают эксперты медиа-ресурса.

Аналитики внимательно рассмотрели кадры с форума «Армия-2021», на которых и увидели внешние отличия комплекса от предыдущих версий. В частности, модифицированный ЗРК получил оптико-электронную станцию (ОЭС), расположенную за трапециевидной многофункциональной радиолокационной станцией. Отмечается, что данная ОЭС имеет специальный вычислитель, который определяет государственную принадлежность потенциальной цели.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, как ЗРК «Бук-М3» сможет помочь в противодействии с турецкими беспилотными летательными аппаратми Bayraktar.

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зрк бук-м3 армия-2021
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