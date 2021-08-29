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Десятки йеменских солдат погибли в результате ракетной атаки хуситов

  /   Обновлено: 29 августа 2021 16:27
Весь мир
Десятки йеменских солдат погибли в результате ракетной атаки хуситов
Global Look Press  /  Hani Ali / Xinhua

Аден, 29 августа. Более трех десятков солдат из проправительственной бригады «Амалика» были убиты и 60 ранены в результате ракетного удара хуситского движения «Ансар Аллах» по военной базе Аль-Анад в провинции Лахдж на юге Йемена. Об этом сообщил представитель южного командования правительственных сил Мухаммад Накиб агентству The National.

«Число погибших возросло до 30–40 человек, более 60 получили ранения в результате нападения», — сказал он.

При этом количество жертв может увеличиться, поскольку спасатели все еще прочесывают район происшествия.

По данным СМИ, примерно в 9:30 по местному времени (совпадает с московским) четыре баллистические ракеты поразили базу, когда команда третьего батальона бригады «Амалика» проводила военную подготовку.

«Ракеты были выпущены из районов, находящихся под контролем хуситов в провинции Таиз. Им предшествовали беспилотники, которые зависли над базой за несколько минут до атаки», — заявил генерал Али аль-Авлаки.

После взрывов на базе наблюдалась паника. Солдаты несли своих раненых коллег в убежище, опасаясь нового нападения.

Местные жители сообщили, что в районе прогремело несколько громких взрывов. При этом обитатели спорного города Таиз рассказали, что слышали, как баллистические ракеты были выпущены из пусковых установок, расположенных в контролируемых хуситами восточных пригородах Таиза.

Это не первое нападение на базу Аль-Анад. В 2019-м движение «Ансар Аллах» атаковало военный объект, когда проправительственные высокопоставленные офицеры наблюдали за парадом новоиспеченных курсантов. По данным СМИ, тогда погибли не менее шести человек.

Сама база, расположенная в 60 км к северу от Адена, был штаб-квартирой американских военных до захвата объекта хуситами в марте 2014 года. При помощи арабской коалиции, возглавляемой Эр-Риядом, район был отбит правительственными войсками в августе 2015 года.

Атаки беспилотников хуситов далеко не всегда оказываются успешными. Так, за минувшие два дня системы ПВО Саудовской Аравии сбили три БПЛА-камикадзе йеменских повстанцев из движения «Ансар Аллах».

Йеменский кризис

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. В результате кризиса правительственных сил во главе с Мансуром Хади и повстанцев-хуситов погибли десятки тысяч людей, а страна оказалась на грани гуманитарной катастрофы. В широком смысле йеменский кризис рассматривается как противостояние Саудовской Аравии и Ирана. Возглавляемая Эр-Риядом коалиция поддерживает хадистов, а Тегеран — хуситов.

Нападение на базу Аль-Анад произошло в период, когда мирные переговоры между арабской коалицией и хуситами при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН) и Соединенных Штатов зашли в тупик. Несмотря на все усилия, враждующие стороны не смогли достичь компромиссного соглашения.

Переговоры рассчитаны на то, что с воздушной гавани Саны и порта Ходейда, контролируемых бойцами «Ансар Аллах», должна быть снята блокада. В обмен шиитские повстанцы обязаны дать обещание о проведении мирных переговоров.

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