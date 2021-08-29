Десятки йеменских солдат погибли в результате ракетной атаки хуситов

Аден, 29 августа. Более трех десятков солдат из проправительственной бригады «Амалика» были убиты и 60 ранены в результате ракетного удара хуситского движения «Ансар Аллах» по военной базе Аль-Анад в провинции Лахдж на юге Йемена. Об этом сообщил представитель южного командования правительственных сил Мухаммад Накиб агентству The National.

«Число погибших возросло до 30–40 человек, более 60 получили ранения в результате нападения», — сказал он.

При этом количество жертв может увеличиться, поскольку спасатели все еще прочесывают район происшествия.

UPDATE: Death toll rises to at least 30 soldiers after a Houthi rebel attack on Yemen’s largest airbase ⤵️ https://t.co/I0oSOB0VAf — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 29, 2021

По данным СМИ, примерно в 9:30 по местному времени (совпадает с московским) четыре баллистические ракеты поразили базу, когда команда третьего батальона бригады «Амалика» проводила военную подготовку.

«Ракеты были выпущены из районов, находящихся под контролем хуситов в провинции Таиз. Им предшествовали беспилотники, которые зависли над базой за несколько минут до атаки», — заявил генерал Али аль-Авлаки.

После взрывов на базе наблюдалась паника. Солдаты несли своих раненых коллег в убежище, опасаясь нового нападения.

A spokesman for the southern forces and a medical source said that at least 30 soldiers were martyred and at least 60 others were wounded in the terrorist attack launched by the #Houthi militia on the Al-Anad military base in #Lahj governorate, southern #Yemen. pic.twitter.com/hJjY03lY4U — Newsyemen.net/tweetsinEnglish (@NewsyemenS) August 29, 2021

Местные жители сообщили, что в районе прогремело несколько громких взрывов. При этом обитатели спорного города Таиз рассказали, что слышали, как баллистические ракеты были выпущены из пусковых установок, расположенных в контролируемых хуситами восточных пригородах Таиза.

Это не первое нападение на базу Аль-Анад. В 2019-м движение «Ансар Аллах» атаковало военный объект, когда проправительственные высокопоставленные офицеры наблюдали за парадом новоиспеченных курсантов. По данным СМИ, тогда погибли не менее шести человек.

30 soldiers killed in Al Houthi strikes on #Yemen airbase



Over 60 injured in the attack on Al Anad air base in government-held Lahijhttps://t.co/JyDxONUakP — Gulf News (@gulf_news) August 29, 2021

Сама база, расположенная в 60 км к северу от Адена, был штаб-квартирой американских военных до захвата объекта хуситами в марте 2014 года. При помощи арабской коалиции, возглавляемой Эр-Риядом, район был отбит правительственными войсками в августе 2015 года.

Атаки беспилотников хуситов далеко не всегда оказываются успешными. Так, за минувшие два дня системы ПВО Саудовской Аравии сбили три БПЛА-камикадзе йеменских повстанцев из движения «Ансар Аллах».

Йеменский кризис

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. В результате кризиса правительственных сил во главе с Мансуром Хади и повстанцев-хуситов погибли десятки тысяч людей, а страна оказалась на грани гуманитарной катастрофы. В широком смысле йеменский кризис рассматривается как противостояние Саудовской Аравии и Ирана. Возглавляемая Эр-Риядом коалиция поддерживает хадистов, а Тегеран — хуситов.

Shades of Syria's UN-sponsored Geneva process: @mwhanna1 and @peterjsalisbury on how to revise a paradigm for Yemen peace talks that doesn't reflect the current state of the conflict, and is generally sterile and unworkable: https://t.co/PbkDBbI3Ny — Sam Heller | سام هيلر (@AbuJamajem) August 23, 2021

Нападение на базу Аль-Анад произошло в период, когда мирные переговоры между арабской коалицией и хуситами при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН) и Соединенных Штатов зашли в тупик. Несмотря на все усилия, враждующие стороны не смогли достичь компромиссного соглашения.

Переговоры рассчитаны на то, что с воздушной гавани Саны и порта Ходейда, контролируемых бойцами «Ансар Аллах», должна быть снята блокада. В обмен шиитские повстанцы обязаны дать обещание о проведении мирных переговоров.