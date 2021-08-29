Видео взрыва в районе аэропорта Кабула появилось в Сети

Кабул, 29 августа. Кадры со взрывом, произошедшим в районе аэропорта столицы Афганистана, опубликовали в Сети. Видео инцидента появилось в Twitter.

На кадрах можно увидеть густой черный дым, который поднимается в небо. По словам журналистов, работающих в Кабуле, к месту инцидента направляются наряды скорой помощи.

По данным СМИ, причиной нового взрыва в афганской столице мог стать ракетный удар. Предполагается, что снаряд попал в жилой дом. Информации о погибших или раненых в результате инцидента пока не поступало. Детали случившегося выясняются.

Напомним, Кабул находится под контролем членов группировки «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Несколько взрывов прогремели в столице Афганистана и 28 августа.

1 Организация запрещена на территории РФ.