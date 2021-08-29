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Армянский спортсмен с синдромом Дауна учит плаванию детей с аутизмом

Общество

Тиграну 26 лет, и он постоянный участник Специальных Олимпиад по плаванию для людей с особенностями интеллектуального развития, где всегда занимал призовые места. Недавно ему предложили стать помощником тренера.

«Плавание для меня — все. Это моя работа, одно из моих повседневных занятий», — рассказывает Тигран.

Тетя спортсмена Ирэн Геворкян называет племянника «новогодним подарком», так как он родился накануне праздника. Мальчик рано остался сиротой. Его воспитывали родственники, поддерживавшие Тиграна и вдохновлявшие его на активную социальную жизнь.

«Они немножко не такие как все, но они гораздо лучше, чем мы. <...> Главное, чтобы не было таких выражений: «Ой, ты этого не сможешь. Ой, у тебя это не получится». Нужно всегда говорить: «Ты можешь, у тебя получится», — делится женщина.

Тигран учит плаванию нескольких детей, внимательно следя за их техникой и успехами. Его тренер Амик Айрапетян доволен работой своего помощника.

«Тигран помогает мне на все 100 процентов. Он работает от начала до конца, точно соблюдая последовательность. Верно, я всегда стою, смотрю, наблюдаю, нас двое — но он может и один работать с любым», — подчеркивает мужчина.

Тигран не ограничился спортивной карьерой: молодой человек получил образование в химико-технологическом колледже, а также отучился на кулинарных и парикмахерских курсах. Он говорит на армянском и русском языках и параллельно изучает английский.

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