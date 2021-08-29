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Индейцы Невады могут оставить Илона Маска без аккумуляторных батарей
Весь мир
Индейцы Невады могут оставить Илона Маска без аккумуляторных батарей
Global Look Press  /  Britta Pedersen / dpa

Вашингтон, 29 августа. Федеральный суд США рассматривает требование представителей коренных народов штата Невада остановить работы на крупнейшем в стране литиевом руднике.

Суду предстоит вынести решение, следует ли блокировать археологические раскопки на перевале Такер, перед тем, как начать рассмотрение более широкого вопроса о судьбе литиевого рудника компании Lithium Americas Corp, который является крупнейшим месторождением этого металла, используемого в производстве аккумуляторов, в США.

Члены племен заявляют, что начавшиеся на руднике археологические раскопки нарушат землю, в которой находятся кости их предков. При этом сами раскопки требуются федеральным законом для определения того, содержит ли земля какие-либо исторические артефакты.

Адвокаты индейцев заявляют, что регулирующие органы не провели переговоры со всеми племенами, которые могли иметь связь с территорией, на которой располагается рудник. Главный судья федерального суда штата Невада Миранда Дью в прошлом месяце отклонила требования экологов о предотвращении раскопок, однако позже приняла похожий иск от представителей индейских общин. Судья сообщила, что вынесет решение по делу до 3 сентября.

Представители компании Lithium Americas Corp, а также сотрудники Бюро по управлению земельными ресурсами США (BLM), которое контролирует землю, заявляют, что племена не стали участвовать в процессе выдачи разрешений на добычу и не высказали имеющиеся у них возражения относительно выделения земельных участков после того, как проект был одобрен.

Индейцы Невады могут оставить Илона Маска без аккумуляторных батарей
Global Look Press  / Jim West / imageBROKER.com

Решение в пользу представителей коренных народов может означать, что суд может заблокировать весь проект, который был одобрен администрацией Дональда Трампа. В этом случае крупнейшие в США производители электромобилей могут столкнуться с дефицитом сырья для производства батарей, что, в совокупности с наблюдаемым дефицитом электронных компонентов, приведет к еще большему снижению темпов производства.

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сша суд литий
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