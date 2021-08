Индейцы Невады могут оставить Илона Маска без аккумуляторных батарей

Вашингтон, 29 августа. Федеральный суд США рассматривает требование представителей коренных народов штата Невада остановить работы на крупнейшем в стране литиевом руднике.

Суду предстоит вынести решение, следует ли блокировать археологические раскопки на перевале Такер, перед тем, как начать рассмотрение более широкого вопроса о судьбе литиевого рудника компании Lithium Americas Corp, который является крупнейшим месторождением этого металла, используемого в производстве аккумуляторов, в США.

At a hearing this morning, the People of Red Mountain, the Reno-Sparks Indian Colony and the Burns Paiute Tribe asked a federal judge to stop work for the planned Thacker Pass lithium mine. The court could rule as early as next week. https://t.co/8pBTvoViIK