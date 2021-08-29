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Военный эксперт объяснил, почему Турция хочет купить у России второй полк С-400
Политика
Военный эксперт объяснил, почему Турция хочет купить у России второй полк С-400
Федеральное агентство новостей  / 

Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил желание Анкары купить у Москвы второй полк ЗРК С-400 турецкими амбициями. Свое видение деталей предстоящей сделки он раскрыл в беседе с корреспондентом ФАН, заявив, что для Реджепа Тайипа Эрдогана очень важно доминировать в регионе, а российская система ПВО обеспечит ему это.

«Турки хотят быть самым могучим, самым сильным государством в регионе. Тем более, что у их исторического противника, у Греции, есть комплекс С-300, это сильно раздражает турок, нанося удар по их амбициям. Но это только одна из причин. Вторая причина кроется в том, что С-400 на сегодняшний день — лучшая система противовоздушной обороны в мире», — подчеркнул эксперт.

При этом, по словам Виктора Литовкина, предстоящий контракт более чем выгоден и для России.

«Россия заинтересована в военно-техническом сотрудничестве с Турцией не только в части экономики. Подобные контракты еще вносят разлад в НАТО и обостряют отношения Анкары с Вашингтоном, что Москве, без сомнения, выгодно. Таким образом, турки тешат свои амбиции, а мы получаем деньги, которые тратим на С-500 и опосредованно ослабляем наших геополитических противников», — отметил Литовкин.

Военный эксперт объяснил, почему Турция хочет купить у России второй полк С-400
Федеральное агентство новостей  / 

Информация о готовности Турции купить еще один полк С-400 появилась в воскресенье, 29 августа, когда Эрдоган, возвращаясь из Черногории, рассказал о своих планах журналистам.

«У нас нет никаких сомнений, что мы купим у России второй полк. У нас с российской стороной, помимо С-400, много инициатив в оборонной и других сферах, так что в повестке разные альтернативы. Например, мы использовали их самолеты для тушения пожаров. Во время моей поездки в Россию мы это все обсудим», — заявил турецкий лидер.

Дата визита пока неизвестна, последний телефонный разговор между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся 21 августа.

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турция эрдоган с-400
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