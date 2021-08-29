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Шведские специалисты намерены расширить боевой потенциал подлодок класса Blekinge
Армия
Шведские специалисты намерены расширить боевой потенциал подлодок класса Blekinge
pixabay.com

Стокгольм, 29 августа. Власти Швеции выделили известной компании Saab дополнительные 5 миллиардов крон на достройку и расширение функциональности перспективных подводных лодок.

Известно, что шведская компания Saab 6 лет назад получила заказ на строительство подводных лодок класса Blekinge и должна была спустить их на воду ориентировочно в 2022 и 2024 годах. Однако достроить суда к намеченным срокам не удалось.

По этой причине шведское правительство сочло целесообразным заключить с компанией дополнительный контракт, предусматривающий завершение строительства и расширение функционала субмарин.

Ожидается, что производитель применит в них обеспечивающие бесшумное перемещение технологии, после чего на подводные лодки будут установлены новейшие виды оружия, и в 2027 и 2028 годах они пополнят ряды шведских ВМС.

Ранее большая дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» завершила государственные испытания в Балтийском море. Специалисты «Адмиралтейских верфей» провели оценку управляемости судна на разных ходовых глубинах.

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швеция субмарины Blekinge
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