Очевидцы сообщили о новом взрыве в аэропорту Кабула

Кабул, 29 августа. Пока что данных о погибших или пострадавших в результате ЧП не поступало.

Информация о ЧП в аэропорту Кабула появилась в Сети. Очевидцы сообщили, что там прогремел взрыв. На данный момент сообщений о погибших и пострадавших не поступало. Детали инцидента выясняются.

Еще один взрыв произошел на складе инженерных боеприпасов в военной части Жамбылской области Казахстана. В результате хлопка никто не погиб и не получил травм. В момент ЧП на складе людей не было. Обстоятельства случившегося уточняются.