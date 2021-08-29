Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 16:21
16:21
Весь мир
ЦАР заключила с Руандой соглашения в области энергетики, геологии и сельского хозяйства
16:19
Политика
Военный эксперт объяснил, почему Турция хочет купить у России второй полк С-400
16:17
Политика
Экономист Межевич сравнил уровень жизни в России и Эстонии
16:15
Шоу-бизнес
Новорожденный сын Арзамасовой и Авербуха устраивает родителям «бойкие ночи»
16:13
Армия
Шойгу: дальность поражения ЗРПК «Панцирь» возросла на 30%
16:13
Армия
Шойгу назвал Украину братским государством для РФ
16:11
Весь мир
Карибские островные государства поддержали план Марокко по автономии Западной Сахары
16:11
Происшествия
Экс-депутат Госдумы Ненашев скончался в фитнес-клубе Москвы
16:10
Армия
Шойгу назвал действующих в Сирии боевиков профессионально организованными
16:08
Общество
Россиянам рассказали, как правильно подготовиться к отпуску
Все новости

Очевидцы сообщили о новом взрыве в аэропорту Кабула

  /   Обновлено: 29 августа 2021 15:52
Происшествия
Очевидцы сообщили о новом взрыве в аэропорту Кабула
Global Look Press  /  Xinhua

Кабул, 29 августа. Пока что данных о погибших или пострадавших в результате ЧП не поступало.

Информация о ЧП в аэропорту Кабула появилась в Сети. Очевидцы сообщили, что там прогремел взрыв. На данный момент сообщений о погибших и пострадавших не поступало. Детали инцидента выясняются.

Еще один взрыв произошел на складе инженерных боеприпасов в военной части Жамбылской области Казахстана. В результате хлопка никто не погиб и не получил травм. В момент ЧП на складе людей не было. Обстоятельства случившегося уточняются.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Очевидцы сообщили о новом взрыве в аэропорту Кабула
кабул взрыв чп
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru