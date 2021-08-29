Прогулка в лесу оказалась способна снять чувство тревоги

Лансинг, 29 августа. Человек может избавиться от стресса и тревоги при помощи простого и доступного для каждого способа, заявили американские ученые.

Все больше жителей крупных городов начинают испытывать постоянный стресс и беспокойство. Снять нервозность можно при помощи небольшой прогулки на свежем воздухе, уверены ученые Мичиганского университета. По итогам работы они написали научную статью.

«Прогулка в парке или в лесу может помочь успокоиться и восстановить гармонию», — сказано в исследовании.

Ученые провели опрос тысячи добровольцев возрастом от 14 до 24 лет. В конечном итоге они пришли к выводу, что молодежь и подростки предпочитают проводить время на природе. Такой отдых помогает им уйти от решения вопросов, которые вгоняют их в стрессовое состояние и отбирают силы.

Не так давно исследователи из Федерального университета Сан-Паулу в Бразилии обнаружили привычку, которая снижает стресс и уменьшает риск преждевременной смерти. Залогом долголетия специалисты считают качественный сон. Он позволяет снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются основным фактором преждевременной смерти.