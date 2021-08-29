Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 16:21
16:21
Весь мир
ЦАР заключила с Руандой соглашения в области энергетики, геологии и сельского хозяйства
16:19
Политика
Военный эксперт объяснил, почему Турция хочет купить у России второй полк С-400
16:17
Политика
Экономист Межевич сравнил уровень жизни в России и Эстонии
16:15
Шоу-бизнес
Новорожденный сын Арзамасовой и Авербуха устраивает родителям «бойкие ночи»
16:13
Армия
Шойгу: дальность поражения ЗРПК «Панцирь» возросла на 30%
16:13
Армия
Шойгу назвал Украину братским государством для РФ
16:11
Весь мир
Карибские островные государства поддержали план Марокко по автономии Западной Сахары
16:11
Происшествия
Экс-депутат Госдумы Ненашев скончался в фитнес-клубе Москвы
16:10
Армия
Шойгу назвал действующих в Сирии боевиков профессионально организованными
16:08
Общество
Россиянам рассказали, как правильно подготовиться к отпуску
Все новости

Прогулка в лесу оказалась способна снять чувство тревоги
Общество
Прогулка в лесу оказалась способна снять чувство тревоги
pixabay.com

Лансинг, 29 августа. Человек может избавиться от стресса и тревоги при помощи простого и доступного для каждого способа, заявили американские ученые.

Все больше жителей крупных городов начинают испытывать постоянный стресс и беспокойство. Снять нервозность можно при помощи небольшой прогулки на свежем воздухе, уверены ученые Мичиганского университета. По итогам работы они написали научную статью.

«Прогулка в парке или в лесу может помочь успокоиться и восстановить гармонию», — сказано в исследовании.

Ученые провели опрос тысячи добровольцев возрастом от 14 до 24 лет. В конечном итоге они пришли к выводу, что молодежь и подростки предпочитают проводить время на природе. Такой отдых помогает им уйти от решения вопросов, которые вгоняют их в стрессовое состояние и отбирают силы.

Не так давно исследователи из Федерального университета Сан-Паулу в Бразилии обнаружили привычку, которая снижает стресс и уменьшает риск преждевременной смерти. Залогом долголетия специалисты считают качественный сон. Он позволяет снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются основным фактором преждевременной смерти.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Прогулка в лесу оказалась способна снять чувство тревоги
стресс напряжение прогулка мегаполис
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru