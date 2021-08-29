Яна Рудковская вступилась за старшего сына из-за критики в соцсетях

Москва, 29 августа. Продюсер Яна Рудковская встала на защиту своего восьмилетнего сына Александра Плющенко, известного под прозвищем Гном Гномыч.

Сын Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко является владельцем собственного Instagram-аккаунта. На странице мальчика появилось видео, на котором он демонстрирует номер на льду под песню «Би-2» и Чичериной «Мой рок-н-ролл».

«Пока еще не все получается, но мы работаем и скоро покажем всю программу!» — говорится под кадрами с Гном Гномычем.

Однако далеко не все подписчики ребенка оценили его выступление. Многие пользователи соцсетей раскритиковали как спортивные умения сына Рудковской, так и его прическу — на видео мальчик катается с хвостиком на голове. После негативных комментариев звездная мать вступилась за старшего сына.

«Сашенька, никого не слушай, кроме своих родителей и тренеров! Все те злые тети, что пишут тебе гадости и сравнивают с папой, никогда даже не видели, как твой папа катался в восемь лет», — обратилась к мальчику продюсер.

Светская львица назвала Гном Гномыча трудягой и напомнила ему о пословице «собака лает, а караван идет». По словам Рудковской, у хейтеров ее сына нет ни стыда, ни совести. Знаменитость не сомневается, что Плющенко-младший победит зло и критиков трудом и талантом.

В семье Яны Рудковской растет еще один сын Арсений, которому осенью исполнится год. Продюсер ранее показала поклонникам, как малыш делает первые самостоятельные шаги.