Выставку форума «Армия-2021» в ЦВО посетили 50 тысяч человек

Екатеринбург, 29 августа. Форум «Армия-2021» в Центральном военном округе подошел к концу. Мероприятие прошло в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, а общее число его гостей достигло 50 тысяч человек.

Об окончании форума в субботу сообщили в пресс-службе ЦВО. в ведомстве посчитали, что за это время на выставке было показано не меньше 400 единиц военной техники и новинок отрасли, а выставку посетили 50 тысяч гостей.

Гвоздем выставочной экспозиции на Урале стали поисково-эвакуационная машина-амфибия (ПЭМ-1) «Синяя птица», зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф», модернизированный вертолет Ми-26, боевая машина поддержки танков (БМП-Т) «Терминатор».

«Убежден, что посетители форума в очередной раз увидели силу, мощь и славу российского оружия, которое уже не раз доказало свою эффективность. Спасибо, что посетили нашу выставочную площадку! Желаю участникам и гостям крепкого здоровья, успехов и мирного неба над головой», — привела пресс-служба слова командующего войсками ЦВО Александра Лапина.

Кроме того, впервые гостям форума показали кластер «Партизанская деревня», где был реконструирован быт партизан времен Великой Отечественной войны. После этого реконструкторы продемонстрировали несколько боевых эпизодов Ясско-Кишиневской операции и «захватили» населенный пункт, уничтожив условного противника. При этом все мероприятия форума прошли в строгом соответствии с санитарными нормами из-за пандемии коронавируса.

Подмосковный форум «Армия-2021» в Кубинке тем временем посетило рекордное число гостей — 1,7 миллиона человек, а на выставке были представлены новинки от 60 иностранных компаний и организаций из Белоруссии, Казахстана, Латвии, Нидерландов, Пакистана, Франции, Саудовской Аравии, Китая и Турции.