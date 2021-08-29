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Белый дом: США не будут сохранять посольство в Афганистане

  /   Обновлено: 29 августа 2021 15:44
Политика
Белый дом: США не будут сохранять посольство в Афганистане
pixabay.com

Вашингтон, 29 августа. Посольство Соединенных Штатов Америки в Афганистане не будет сохранено после 31 августа. Об этом сообщили в Белом доме.

Представители движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) призвали вывести иностранный контингент из Афганистана. Крайним сроком завершения этой процедуры является 31 августа. После этого американское посольство в исламской республике не будет работать. Соответствующее решение приняли власти Соединенных Штатов.

Ранее стало известно о завершающем этапе эвакуации граждан США из Афганистана. Порядка тысячи американцев ждут возвращения на родину в аэропорту Кабула.

В Минобороны России также сообщили о вывозе граждан РФ из региона. В аэропорт в Московской области были доставлены около 500 человек. Их эвакуировали из Афганистана на военно-транспортных самолетах.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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