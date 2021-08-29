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Соловьев: Зеленский занимается самолюбованием вместо помощи своему народу
Политика
Соловьев: Зеленский занимается самолюбованием вместо помощи своему народу
Global Look Press  /  Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев в разговоре с ФАН прокомментировал перечисленные Владимиром Зеленским достижения на посту президента Украины.

Напомним, глава государства назвал движение к субъектности основным своим достижением. Зеленский считает, что Украина «точно субъективируется». Также он отметил в числе главных своих заслуг развитие инфраструктуры в стране. По его мнению, Украина может стать «европейской витриной», поскольку она славится природой, историей, «прекрасной едой» и людьми. Украинский президент утверждает, что «делает все, чтобы страну уважали за границей».

Иван Соловьев в свою очередь заявил, что все «лавры», которые себе «надумал Зеленский», выглядят как неуместное самолюбование.

«Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Прекрасная иллюстрация саморекламы господина Зеленского. Ему бы лучше спросить мнение простых украинцев. О том, как были обмануты их ожидания: гражданская война не прекращена, экономика в упадке, фашизм поднимает голову, коррупция зашкаливает, проблемы страны нарастают как снежный ком.

В информационном пространстве — только задиристые по форме, но совершенно пустые по содержанию выпады в сторону России. По Крещатику маршируют войска третьих стран, принят дискриминационный закон о коренных народах, на внешнем контуре все устали от скулежа украинских властей о том, какие они бедные и несчастные, поэтому «введите новые санкции против России». Все это совершенно бессодержательные вещи, от которых украинский народ лучше жить не станет», — поделился мнением юрист.

Зеленский занимается самолюбованием вместо помощи своему народу
Фото из личного архива Ивана Соловьева  / 

Чтобы что-то изменить, господину Зеленскому надо засучить рукава и в режиме 24/7 заниматься улучшением жизни своих граждан, уверен Соловьев.

«Пора о народе подумать, а не придумывать хайповые, но пустые инициативы вроде переименования Дня защитника отечества в День защитников и защитниц», — добавил собеседник ФАН.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

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Все новости / Политика / Соловьев: Зеленский занимается самолюбованием вместо помощи своему народу
россия украина зеленский иван соловьев
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