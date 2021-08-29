Рогозин заявил о готовности РФ отразить любой удар, в том числе из космоса. События дня

Россия готова отразить любой удар, в том числе из космоса
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил возможность размещения ядерного оружия в космосе со стороны американцев. Более того, вещества, представляющие угрозу обществу, могут быть перевезены под благонамеренным предлогом. В частности, руководитель организации вспомнил о недавнем предложении миллиардера Илона Маска терраформировать Марс с помощью множества ядерных бомб. Рогозин уточнил, что подобные действия будут являться преступлением, но, если Соединенные Штаты пойдут на этот шаг, «Россия найдет адекватный ответ».
Президент России посетит космодром «Восточный»
kremlin.ru / Пресс-служба Президента России
Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует посетить космодром «Восточный» в Амурской области. Поездка главы государства намечена на 1 сентября. А уже 2-4 сентября российский лидер примет участие в пленарном заседании Всемирного экономического форума. Напомним, в последний раз Путин приезжал с рабочим визитом на «Восточный» 6 сентября 2019 года. Тогда он провел совещание, в ходе которого дал поручение создать стартовый стол для ракет «Ангара» и «Союз-5».
МС-21-300 начнет выполнять регулярные авиарейсы в 2022 году
Корпорация «Иркут» /
Новый гражданский лайнер МС-21-300 в скором времени приступит к выполнению регулярных рейсов. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации России Юрий Слюсарь. Сейчас программа находится на стадии испытаний. Напомним, МС-21-300 — гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Как сообщил Слюсарь, первые четыре самолета будут переданы эксплуатирующей авиакомпании в 2022 году