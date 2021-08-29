Рогозин заявил о готовности РФ отразить любой удар, в том числе из космоса. События дня

Россия готова отразить любой удар, в том числе из космоса Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил возможность размещения ядерного оружия в космосе со стороны американцев. Более того, вещества, представляющие угрозу обществу, могут быть перевезены под благонамеренным предлогом. В частности, руководитель организации вспомнил о недавнем предложении миллиардера Илона Маска терраформировать Марс с помощью множества ядерных бомб. Рогозин уточнил, что подобные действия будут являться преступлением, но, если Соединенные Штаты пойдут на этот шаг, «Россия найдет адекватный ответ».

Президент России посетит космодром «Восточный» kremlin.ru / Пресс-служба Президента России Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует посетить космодром «Восточный» в Амурской области. Поездка главы государства намечена на 1 сентября. А уже 2-4 сентября российский лидер примет участие в пленарном заседании Всемирного экономического форума. Напомним, в последний раз Путин приезжал с рабочим визитом на «Восточный» 6 сентября 2019 года. Тогда он провел совещание, в ходе которого дал поручение создать стартовый стол для ракет «Ангара» и «Союз-5».