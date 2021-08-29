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Рогозин заявил о готовности РФ отразить любой удар, в том числе из космоса. События дня
Общество

Россия готова отразить любой удар, в том числе из космоса

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил возможность размещения ядерного оружия в космосе со стороны американцев. Более того, вещества, представляющие угрозу обществу, могут быть перевезены под благонамеренным предлогом. В частности, руководитель организации вспомнил о недавнем предложении миллиардера Илона Маска терраформировать Марс с помощью множества ядерных бомб. Рогозин уточнил, что подобные действия будут являться преступлением, но, если Соединенные Штаты пойдут на этот шаг, «Россия найдет адекватный ответ».

Президент России посетит космодром «Восточный»

Рогозин заявил о готовности РФ отразить любой удар, в том числе из космоса. События дня
kremlin.ru  / Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует посетить космодром «Восточный» в Амурской области. Поездка главы государства намечена на 1 сентября. А уже 2-4 сентября российский лидер примет участие в пленарном заседании Всемирного экономического форума. Напомним, в последний раз Путин приезжал с рабочим визитом на «Восточный» 6 сентября 2019 года. Тогда он провел совещание, в ходе которого дал поручение создать стартовый стол для ракет «Ангара» и «Союз-5».

МС-21-300 начнет выполнять регулярные авиарейсы в 2022 году

Рогозин заявил о готовности РФ отразить любой удар, в том числе из космоса. События дня
Корпорация «Иркут»  / 

Новый гражданский лайнер МС-21-300 в скором времени приступит к выполнению регулярных рейсов. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации России Юрий Слюсарь. Сейчас программа находится на стадии испытаний. Напомним, МС-21-300 — гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Как сообщил Слюсарь, первые четыре самолета будут переданы эксплуатирующей авиакомпании в 2022 году

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