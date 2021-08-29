Папа римский призвал христиан к молитве во имя примирения в Афганистане

Рим, 29 августа. Соболезнования в связи с терактом в Кабуле выразил папа римский Франциск. Он также призвал христиан к молитве и посту во имя примирения.

Понтифик заявил, что с огромной озабоченностью следит за событиями, которые разворачиваются на территории Афганистана. Также он выразил благодарность всем тем, кто помогает нуждающимся жителям страны. Папа римский обратил на это внимание во время воскресной проповеди на площади Святого Петра.

«В такие исторические моменты мы не можем оставаться безразличными, этому нас учит история церкви. Как от христиан это требует от нас особых усилий, поэтому прошу молиться и придерживаться поста, прося у Бога милосердия», — заявил папа римский.

Возле здания аэропорта Кабула 26 августа произошло два взрыва. Ответственность за их организацию взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ). Согласно последней информации, жертвами атаки смертников стали 170 человек.

Ранее стало известно, что гражданка Афганистана родила дочь на борту эвакуационного рейса компании Turkish Airlines. Эвакуация людей из страны началась после того, как к власти пришли боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.