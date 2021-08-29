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Полиция разыскивает стрелявшего в стадо пасущихся коров в Республике Алтай

  /   Обновлено: 29 августа 2021 15:32
Происшествия
Полиция разыскивает стрелявшего в стадо пасущихся коров в Республике Алтай
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Горно-Алтайск, 29 августа. Полицейские ведут поиски мужчины, который устроил стрельбу по коровам на Алтае. Предположительно, нарушитель приехал из Новосибирска.

На днях в одной из социальных сетей появилось видео, на котором некий мужчина выходит из автомобиля и открывает стрельбу из пистолета по пасущимся рядом коровам. Информацией заинтересовались стражи порядка.

В настоящее время оперативные сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение хулигана, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Известно, что хозяева пострадавших животных не писали заявление в полицию. Региональная прокуратура также взяла произошедшее на контроль.

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