Полиция разыскивает стрелявшего в стадо пасущихся коров в Республике Алтай

Горно-Алтайск, 29 августа. Полицейские ведут поиски мужчины, который устроил стрельбу по коровам на Алтае. Предположительно, нарушитель приехал из Новосибирска.

На днях в одной из социальных сетей появилось видео, на котором некий мужчина выходит из автомобиля и открывает стрельбу из пистолета по пасущимся рядом коровам. Информацией заинтересовались стражи порядка.

В настоящее время оперативные сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение хулигана, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

Известно, что хозяева пострадавших животных не писали заявление в полицию. Региональная прокуратура также взяла произошедшее на контроль.