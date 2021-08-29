Канье Уэст выпустил десятый сольный альбом Donda

Лос-Анджелес, 29 августа. Американский рэпер Канье Уэст выпустил долгожданный альбом под названием Donda. Пластинка стала десятым сольником в копилке исполнителя.

Новый альбом Уэста доступен для прослушивания на музыкальных стриминговых сервисах. Рэпер включил в новую пластинку 26 треков, а общее время звучания сольника составляет 1 час 44 минуты.

Музыкант неоднократно переносил дату релиза. Так, он провел презентацию альбома в Атланте 23 июля, а затем устроил еще одно подобное мероприятие. На этом Уэст не остановился и организовал третью презентацию пластинки в Чикаго. Фанаты ждали, что альбом Donda выйдет в сентябре, но в итоге релиз состоялся раньше.

Девятый студийный альбом Канье Уэста увидел свет в 2019 году. В пластинку под названием Jesus Is King включили 11 треков.

Внимание поклонников рэпера недавно привлекла его личная жизнь, поскольку он находится в процессе развода с Ким Кардашьян. После расставания звездной пары фанаты подозревали, что Уэст закрутил роман с моделью Ириной Шейк. Теперь же появились слухи о возобновлении отношений рэпера с почти бывшей супругой.