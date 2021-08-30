К каким трудностям может привести новый законопроект о сожительстве: мнение юриста

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает приравнять пятилетнее сожительство к официальному браку. Автором инициативы выступил депутат от «Справедливой России» Антон Беляков. Он предлагает ввести в Семейный кодекс РФ понятие «фактические брачные отношения», под которыми подразумевается «не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство».

В беседе с ФАН кандидат юридических наук, эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге Анна Швабауэр назвала минусы данного законопроекта.

«Такая важная вещь, как брак, должна быть официально закреплена и должны быть точные юридические доказательства, подтверждающие совершение брака. Это имеет значение не только юридическое, но и моральное, потому что закрепление брака в официальных инстанциях — это подтверждение ответственности за семью», — прокомментировала собеседница ФАН.

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Анна Швабауэр подчеркнула, что брак — это шаг, который дает людям полное осознание того, что они создают новую ячейку общества.

«Факт публичного совершения таких значимых вещей, как брак, — это крайне важно для нашей демографической политики. Здесь имеет значение моральная составляющая и юридическая. С юридической точки зрения на практике будет хаос. Что такое пятилетнее сожительство? С какого дня это будет считаться? А если человек неделю живет дома, а три недели в разлуке?» — объяснила эксперт.

Швабауэр уверена, что данный законопроект вызовет множество юридических споров.

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