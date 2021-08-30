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К каким трудностям может привести новый законопроект о сожительстве: мнение юриста
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К каким трудностям может привести новый законопроект о сожительстве: мнение юриста
Общество
К каким трудностям может привести новый законопроект о сожительстве: мнение юриста
pexels.com  /  Karolina Grabowska

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает приравнять пятилетнее сожительство к официальному браку. Автором инициативы выступил депутат от «Справедливой России» Антон Беляков. Он предлагает ввести в Семейный кодекс РФ понятие «фактические брачные отношения», под которыми подразумевается «не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство».

В беседе с ФАН кандидат юридических наук, эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге Анна Швабауэр назвала минусы данного законопроекта.

«Такая важная вещь, как брак, должна быть официально закреплена и должны быть точные юридические доказательства, подтверждающие совершение брака. Это имеет значение не только юридическое, но и моральное, потому что закрепление брака в официальных инстанциях — это подтверждение ответственности за семью», — прокомментировала собеседница ФАН.

К каким трудностям может привести новый законопроект о сожительстве: мнение юриста
pixabay.com  / PublicDomainPictures

Анна Швабауэр подчеркнула, что брак — это шаг, который дает людям полное осознание того, что они создают новую ячейку общества.

«Факт публичного совершения таких значимых вещей, как брак, — это крайне важно для нашей демографической политики. Здесь имеет значение моральная составляющая и юридическая. С юридической точки зрения на практике будет хаос. Что такое пятилетнее сожительство? С какого дня это будет считаться? А если человек неделю живет дома, а три недели в разлуке?» — объяснила эксперт.

Швабауэр уверена, что данный законопроект вызовет множество юридических споров.

Ранее семейный психолог Виктория Мещерина рассказала, как спастись от токсичных отношений. Она объяснила, что если человек чувствует себя непонятым, ненужным, то эти отношения токсичны.

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брак семья юрист
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