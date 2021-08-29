Политолог Корнилов не увидел цели в «Крымской платформе»

Киев, 29 августа. Общественность не поняла цели проведенной «Крымской платформы». Об этом сообщил политолог Владимир Корнилов.

Эксперт отметил, что многие не обратили внимание на название саммита: «Учредительный форум «Крымской платформы». В ходе мероприятия не было утверждено ничего нового. Кроме того, во время саммита чувствовалось отсутствие конкретной цели, подчеркнул Корнилов. Некоторые участники упоминали Крым. Однако другие поднимали совсем иные вопросы.

«Сказать, что это был единый форум, где обсуждалась единая тематика и единый план действий, сказать этого нельзя», — отметил политолог.

Корнилов добавил, что реакцию вызвало высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, которое он сделал перед мероприятием. Руководитель ведомства сказал, что «Крымская платформа» предназначена для того, чтобы «заставить петуха свистеть».

«Ну вот, соответственно, собрались «петухи», «посвистели» — и все на этом», — с иронией заметил политолог.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на декларативный характер «Крымской платформы». По его словам, в ходе мероприятия был замечен недружественный тон в отношении России.