Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 16:21
16:17
Политика
Экономист Межевич сравнил уровень жизни в России и Эстонии
16:15
Шоу-бизнес
Новорожденный сын Арзамасовой и Авербуха устраивает родителям «бойкие ночи»
16:13
Армия
Шойгу: дальность поражения ЗРПК «Панцирь» возросла на 30%
16:13
Армия
Шойгу назвал Украину братским государством для РФ
16:11
Весь мир
Карибские островные государства поддержали план Марокко по автономии Западной Сахары
16:11
Происшествия
Экс-депутат Госдумы Ненашев скончался в фитнес-клубе Москвы
16:10
Армия
Шойгу назвал действующих в Сирии боевиков профессионально организованными
16:08
Общество
Россиянам рассказали, как правильно подготовиться к отпуску
16:07
Весь мир
«Ситуация с безопасностью изменилась»: общественники осудили ООН за продление санкций против ЦАР
16:02
Армия
Шойгу: до конца года ВС РФ будут иметь на вооружении две тысячи БПЛА
Все новости

Политолог Корнилов не увидел цели в «Крымской платформе»

  /   Обновлено: 29 августа 2021 15:20
Политика
Политолог Корнилов не увидел цели в «Крымской платформе»
Pr Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Киев, 29 августа. Общественность не поняла цели проведенной «Крымской платформы». Об этом сообщил политолог Владимир Корнилов.

Эксперт отметил, что многие не обратили внимание на название саммита: «Учредительный форум «Крымской платформы». В ходе мероприятия не было утверждено ничего нового. Кроме того, во время саммита чувствовалось отсутствие конкретной цели, подчеркнул Корнилов. Некоторые участники упоминали Крым. Однако другие поднимали совсем иные вопросы.

«Сказать, что это был единый форум, где обсуждалась единая тематика и единый план действий, сказать этого нельзя», — отметил политолог.

Корнилов добавил, что реакцию вызвало высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, которое он сделал перед мероприятием. Руководитель ведомства сказал, что «Крымская платформа» предназначена для того, чтобы «заставить петуха свистеть».

«Ну вот, соответственно, собрались «петухи», «посвистели» — и все на этом», — с иронией заметил политолог.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на декларативный характер «Крымской платформы». По его словам, в ходе мероприятия был замечен недружественный тон в отношении России.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Корнилов не увидел цели в «Крымской платформе»
корнилов политолог крымская платформа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru