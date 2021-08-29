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Видео со стреляющим по стаду коров мужчиной привлекло внимание прокуратуры

  /   Обновлено: 29 августа 2021 15:24
Происшествия
Видео со стреляющим по стаду коров мужчиной привлекло внимание прокуратуры
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Горно-Алтайск, 29 августа. Прокуратура назначила проверку видеоролика, на котором мужчина из пневматического пистолета стрелял в стадо пасущихся коров. Инцидент произошел в Республике Алтай.

Сотрудники ведомства увидели видео на личной странице одного из пользователей Instagram. На нем запечатлено, как мужчина выходит из автомобиля и начинает стрелять по пасущимся животным. Одна из коров была ранена.

В ходе проверки видеопубликации будет дана оценка нормам уголовного и административного законодательства, а также будут приняты меры реагирования.

Московская прокуратура ранее организовала проверку по факту падения ребенка в вентиляционную шахту. Школьница провалилась в шахту вблизи станции Чапаевка в Одинцово.

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