Видео со стреляющим по стаду коров мужчиной привлекло внимание прокуратуры

Горно-Алтайск, 29 августа. Прокуратура назначила проверку видеоролика, на котором мужчина из пневматического пистолета стрелял в стадо пасущихся коров. Инцидент произошел в Республике Алтай.

Сотрудники ведомства увидели видео на личной странице одного из пользователей Instagram. На нем запечатлено, как мужчина выходит из автомобиля и начинает стрелять по пасущимся животным. Одна из коров была ранена.

В ходе проверки видеопубликации будет дана оценка нормам уголовного и административного законодательства, а также будут приняты меры реагирования.

Московская прокуратура ранее организовала проверку по факту падения ребенка в вентиляционную шахту. Школьница провалилась в шахту вблизи станции Чапаевка в Одинцово.