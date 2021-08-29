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Впервые в истории жительница Канады на год лишилась чувства голода
Общество
Впервые в истории жительница Канады на год лишилась чувства голода
pixabay.com

Оттава, 29 августа. Перенесшая инсульт женщина из Канады на год потеряла чувство голода. Об этом сообщили специалисты из Монреальского университета.

Беременная жительница Канады в возрасте 28 лет поступила в больницу с нарушениями речи и параличом правой стороны тела. Медики диагностировали у пациентки острый ишемический инсульт левой островной доли мозга. После выписки женщина принимала ацетилсалициловую кислоту. Через полгода ее состояние улучшилось, однако она обратила внимание, что за все время ни разу не испытала чувства голода.

Исследование показало, что при дефиците калорий канадка не чувствовала никаких физиологических сигналов организма о необходимости поесть. Такой случай был зафиксирован впервые за всю историю. Причиной симптома могло стать повреждение участка мыслительного органа, отвечающего за аппетит, обработку вкусовых сигналов и энергетический баланс, пишет Neurocase.

Перенесшим инсульт людям следует отказаться от употребления кофе, считает врач-кардиолог, хирург Владимир Хорошев. Бодрящий напиток также опасен для людей, пострадавших от обширного инфаркта миокарда.

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канада голод инсульт
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