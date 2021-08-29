Sohu: российские моряки одной фразой довели ВМС США до паники в Беринговом проливе

Пекин, 29 августа. Необычное сообщение от российских моряков в Беринговом проливе заставило понервничать военнослужащих ВМС США, заявили эксперты из Китая.

Противостояние России и Соединенных Штатов не завершилось даже после окончания холодной войны и распада Советского Союза, отметили аналитики китайского портала Sohu, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». По их словам, Москва стала препятствием на пути Вашингтона к мировому господству, ввиду чего российско-американские отношения достигли предельной точки накала. Журналисты напомнили, что ВМС США регулярно устраивают провокации на «заднем дворе» у России, прикрываясь правилами «свободного судоходства».

Военное руководство США не так давно провело учения вблизи российских рубежей с участием трех десятков государств, что привело к появлению весьма опасной ситуации, подчеркнули эксперты. Они обратили внимание, что Соединенные Штаты устраивают провокации не только в отношении России, но и других стран, однако они боятся протестовать против такого поведения американских ВМС. Тем не менее у россиян на международной арене сложилась репутация «боевой нации», которая постоянно подтверждается действиями Москвы. По словам аналитиков, у России имеется меч, который она не боится демонстрировать и применять при необходимости. В пример они привели недавние маневры российского флота и авиации в Беринговом проливе почти у самых «дверей» США.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Учения имели действительно впечатляющие масштабы, ввиду чего они вызвали недовольство среди американских политических деятелей. По мнению журналистов, причиной этого стало наибольшее со времен окончания холодной войны скопление сил потенциального врага вблизи границ Соединенных Штатов, так как подобная ситуация весьма необычна для Вашингтона. Они подчеркнули, что в этот момент США почувствовали себя на месте России. Самым же примечательным моментом маневров стало сообщение, полученное американскими моряками от российских коллег. Авторы материала обратили внимание, что военнослужащие из России одной фразой довели флот США до паники в Беринговом проливе, озвучив аргумент, который обычно используют американские моряки.

«Неожиданно российская сторона отправила Соединенным Штатам всего одну фразу: «Не нервничайте, это просто свободная навигация», — констатировали журналисты.

Ранее политолог Дмитрий Родионов заявил, что сигнал для НАТО, который посылает Украина, выступающая за военное присутствие кораблей блока в Черном море, не несет особого смысла. По его словам, руководство Североатлантического альянса не будет интересоваться мнением Киева, решая этот вопрос, поэтому заявления украинской стороны на подобную тему ничего не изменят.