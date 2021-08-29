Голландские астрономы определили источник быстрых радиовспышек в космосе

Амстердам, 29 августа. Астрономы из Амстердамского университета провели наблюдение быстрых повторяющихся радиовспышек и смогли определить источник, откуда они исходили.

При помощи двух самых больших телескопов в мире, ученые определили, что звездный ветер из двойной звездной системы не может быть причиной всплесков космических радиосигналов. Их источником является одиночная нейтронная звезда с мощным магнитным полем. Кроме того, ученые выяснили, что на линии наблюдений нет никаких препятствий.

Сигналы можно принимать и изучать напрямую. Ранее считалось, что между источником сигналов и наблюдателями находится облако электронов. Такая прозрачность среды для изучения облегчает космологические исследования ученых в будущем.

Японские астрономы зафиксировали странные сигналы из космоса. Их исследования дают ученым основание предполагать существование Мультивселенной.