Росгидромет заявил о резком похолодании в Центральной России после 1 сентября

Москва, 29 августа. Резкое похолодание ожидается на территории Центрального федерального округа (ЦФО) к вечеру 1 сентября, сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

При этом до конца августа температурный фон в стране будет находиться в диапазоне от +20 до +25 градусов тепла. После этого пройдет атмосферный фронт с северо-запада и начнется резкое понижение температуры, рассказал Варакин в комментарии ТАСС.

«Уже 1 числа к вечеру температура не будет превышать 15–18 градусов в Подмосковье, а на западе ЦФО — даже 14–17 градусов. Температура сразу на 5–8 градусов будет ниже, чем в конце августа», — сообщил он.

Данные Гидрометцентра России подтверждают заявление главы Росгидромета. Согласно прогнозу, в период со 2 по 3 сентября в Тверской области столбики термометров покажут от 15 до 16 градусов тепа, в Калужской — от 16 до 17 градусов, а в Смоленской — от 15 до 20 градусов.

При этом жителей Сочи ожидает аномальная жара. Согласно прогнозу погоды, столбики термометров в курортном городе поднимутся до +37 градусов 30 августа.