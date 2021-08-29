Президент Турции заявил о готовности наладить отношения с Арменией

Анкара, 29 августа. Турция готова наладить отношения с Арменией. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Политик уверен, что связи должны быть основаны на доверии, а также уважении территориальной целостности и суверенитета. Он надеется, что новое правительство Армении пойдет на пользу региону.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Афганистане. Стороны определили приоритетные задачи по борьбе с терроризмом и наркоторговлей в республике.