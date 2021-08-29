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Президент Турции заявил о готовности наладить отношения с Арменией

  /   Обновлено: 29 августа 2021 15:22
Политика
Президент Турции заявил о готовности наладить отношения с Арменией
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Анкара, 29 августа. Турция готова наладить отношения с Арменией. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Политик уверен, что связи должны быть основаны на доверии, а также уважении территориальной целостности и суверенитета. Он надеется, что новое правительство Армении пойдет на пользу региону.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Афганистане. Стороны определили приоритетные задачи по борьбе с терроризмом и наркоторговлей в республике.

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