Лето 2021 года может установить рекорд по опасным природным явлениям

Москва, 29 августа. Россиянам запомнится этот летний сезон количеством особо опасных стихийных явлений, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Это лето выдалось чрезвычайно ярким на «сюрпризы». На протяжении трех месяцев в России были лесные пожары, экстремальные ливни, наводнения и смерчи. Кроме того, этот сезон сопровождался мощными волнами тепла и холода, добавил Тишковец.

«Минувший сезон станет одним из рекордных за историю наблюдений по количеству опасных стихийных гидрометеорологических явлений», — цитируют его РИА Новости.

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю предупредило жителей Сочи об аномальной жаре, которая будет в городе в начале недели. Днем и вечером 30 августа воздух на территории Сочи прогреется до +36...+37 градусов. В связи с этим спасательное ведомство обратилось к жителям и гостям курорта с просьбой избегать нахождения на солнце с 12:00 до 18:00. Людям, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендовано вовсе не выходить на улицу.