Онищенко призвал родителей последние дни лета уделить подготовке детей к школе

Важно заранее наладить режим дня, подобрать правильную одежду по погоде, уделить внимание психологическому состоянию ребенка перед школой, а также проследить за питанием. Об этом в комментарии ФАН рассказал депутат Госдумы, известный эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Собеседник отметил, что в День знаний школьникам как обычно пожелают успехов и скажут добрые слова. Он подчеркнул, что сейчас, за несколько дней до учебного года, важно сделать все возможное, чтобы пребывание ребенка в школе было комфортным и безопасным. В первую очередь, по словам Онищенко, нужно начать с налаживания правильного режима дня.

«Многие школьники вернулись из разных регионов: кто из-за города, кто ездил на юг, кто еще куда-то. Конечно, режим у детей летом был достаточно вольный, что правильно. Они когда хотели, тогда и ложились спать, когда хотели — вставали. Сейчас нужно проследить за тем, чтобы детки вовремя стали ложиться не с 1 сентября, а чтобы уже сейчас возвращались к нормальному режиму дня. Это касается как первоклашек, так и старшеклассников, так как резкое изменение режима — это большая нагрузка», — подчеркнул он.

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Немаловажным пунктом является и одежда ребенка. Эпидемиолог отметил, что этому вопросу нужно уделить повышенное внимание, так как это существенно снизит риск инфекционных заболеваний.

«Важно, чтобы дети были одеты по погоде: а то кто-то в школу придет в зимней куртке, а кто-то — в рубашке с коротким рукавом. Это неправильно. Это сразу скажется на заболеваемости. Каждый год в сентябре мы наблюдаем подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, к тому же сейчас наблюдается настороженность по отношению к коронавирусу. Чтобы уменьшить подозрения, нужно, чтобы дети носили ту одежду, которая соответствует погоде. Также родителям не помешает эти два дня померить своим детям температуру, чтобы вовремя ее выявить и при необходимости купировать. Нижнее белье, колготки и носочки должны быть из натуральных тканей, а не из синтетики — это более комфортно и гигиенично», — объяснил эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кроме того, нужно следить и за питанием ребенка. Рацион должен быть качественным и сбалансированным. Он отметил, что сейчас в России питанию младшеклассников уделяется большее внимание. По его словам, семь миллионов детей с первого по четвертый класс получают еду за счет государства.

Онищенко подчеркнул, что со старшими школьниками дела обстоят немного иначе. Под государственную поддержку попадают ребята из многодетных или малодоходных семей, поэтому не все старшеклассники придерживаются здорового питания. Депутат считает, что в связи с тем, что родители мало времени уделяют питанию своих детей, у школьников развивается ожирение и другие расстройства.

«Они целый день не едят, а потом наедаются перед сном, с полным желудком ложатся спать, плохо спят. Это приводит к нарушениям в деятельности желудочно-кишечного тракта, лишнему весу и другим расстройствам. Родителям необходимо продумать питание своих детей. Важно, чтобы они хорошо завтракали (не менее 15% от суточного бюджета). Если в школе дети по тем или иным причинам не едят, то нужно давать пищу с собой. Детям нужна качественная, горячая еда, а не чипсы, сухарики и сникерсы. За питанием детей нужно следить очень серьезно», — призвал специалист родителей.

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По мнению Онищенко, особое внимание нужно уделить первоклассникам. Многие дети, приходя в школу, уже умеют считать, читать по слогам и даже писать, но все равно школа — это большой стресс из-за новой, непривычной обстановки, где нельзя отвлекаться.

«Девочки более организованные, а мальчики — менее, поэтому они растеряны и даже перепуганы. Нужно следить за психологическим состоянием ребенка, быть более внимательным: отвлечь, объяснить что-то важное и непонятное ему, то есть не оставлять его наедине с раздражением и дискомфортом», — отметил он.

Кроме того, депутат призвал родителей создать необходимые условия для домашнего обучения.

«Стол и стул должны соответствовать возрасту ребенка, место должно быть хорошо освещено. За этим тоже нужно следить. Уроки проверять тоже нужно, можно отправить ребенка на продленку, где с ним будет заниматься педагог. Советую родителям оставить некоторые, по их мнению, неотложные заботы и больше заниматься с детьми — быть их первыми друзьями и помощниками», — сказал эксперт.

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Онищенко также отметил еще один ключевой момент — вакцинацию от гриппа. Эпидемиолог призвал родителей отнестись к этому серьезно: дать разрешение на прививку и следить за состоянием ребенка после нее.

«До начала учебного года осталось совсем немного времени, но его достаточно, чтобы сделать максимум того, чтобы наши дети пришли в школу спокойными, уверенными и здоровыми», — заключил Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко объяснил важность культуры питания для детей. По его мнению, неправильные пищевые привычки становятся причиной формирования аномальных жировых отложений у детей. Такие привычки формируются в раннем возрасте, поэтому важно в детстве научить ребенка соблюдать режим питания. Ответственность за рацион детей лежит на родителях. Если взрослые не будут заниматься питанием ребенка, у него могут развиться различные расстройства.