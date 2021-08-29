Захарова заявила о готовности МИД расширять работу на российских видеохостингах

Москва, 29 августа. Необходимо развивать работу ведомств на различных площадках. МИД РФ готов к расширению деятельности на российских видеохостингах.

МИД России одним из первых среди ведомств начал осваивать различные площадки в Сети. На аккаунтах публиковали выступления главы ведомства Сергея Лаврова и вели прямые эфиры брифингов, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Сфера российских видеохостингов только начинает развиваться. В настоящее время ей не нужно конкурировать. Сегодня в этом направлении необходимо направить все силы на созидание, подчеркнула дипломат.

Также Захарова добавила, что отечественные платформы нуждаются в технологическом развитии. Ими заинтересовываются и зарубежные посольства. Они готовы работать на российских видеохостингах, уточнила официальный представитель МИД.

Ранее блогер Марина Михина поделилась опытом работы на площадке YouTube. Она призналась, что трудится над своим каналом самостоятельно.