Эдди Мерфи и Джона Хилл сыграют в новой комедии Netflix

Лос-Анджелес, 29 августа. Главные голливудские комики Эдди Мерфи и Джона Хилл вернутся на экраны в новом фильме, который снимут для американского стримингового сервиса Netflix.

Режиссером картины выступит Кенья Беррис, до этого он работал над боевиком «Шафт», сериалом «Повзрослевшие» и комедией «Улетные девочки». Сценарий был разработан самим Беррисом в соавторстве с Джоной Хиллом, пишет издание The Hollywood Reporter.

Темой фильма, у которого еще нет официального названия, станет семейная жизнь разных поколений и поиск любви в современном мире. Других подробностей о новинке Netflix пока нет.

Ранее поклонников голливудского кино порадовали приятной новостью. Звезда «Стражей Галактики» и «Армии воров» Дэйв Батиста сыграет полицейского в картине Дэвида Литча. Его напарником по проекту будет Джейсон Момоа («Игра престолов», «Аквамен»).