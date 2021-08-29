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Эдди Мерфи и Джона Хилл сыграют в новой комедии Netflix
Общество
Эдди Мерфи и Джона Хилл сыграют в новой комедии Netflix
Prt Scr youtube.com  /  Amazon Prime Video

Лос-Анджелес, 29 августа. Главные голливудские комики Эдди Мерфи и Джона Хилл вернутся на экраны в новом фильме, который снимут для американского стримингового сервиса Netflix.

Режиссером картины выступит Кенья Беррис, до этого он работал над боевиком «Шафт», сериалом «Повзрослевшие» и комедией «Улетные девочки». Сценарий был разработан самим Беррисом в соавторстве с Джоной Хиллом, пишет издание The Hollywood Reporter.

Темой фильма, у которого еще нет официального названия, станет семейная жизнь разных поколений и поиск любви в современном мире. Других подробностей о новинке Netflix пока нет.

Ранее поклонников голливудского кино порадовали приятной новостью. Звезда «Стражей Галактики» и «Армии воров» Дэйв Батиста сыграет полицейского в картине Дэвида Литча. Его напарником по проекту будет Джейсон Момоа («Игра престолов», «Аквамен»).

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