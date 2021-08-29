Роскосмос отдает весь жидкий кислород для лечения больных коронавирусом

Москва, 29 августа. Роскосмос откладывает сроки испытания ракетных двигателей из-за помощи больным коронавирусом, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

На протяжении трех месяцев Роскосмос отдает весь производимый кислород в больницы. Медицинским организациям он нужен для лечения больных коронавирусом. В связи с этим сроки испытания ракетных двигателей все время сдвигаются, добавил Рогозин.

«Мы понимаем, что ситуация с COVID-19 сложная, поэтому помогаем, чем можем», — сообщил Рогозин у себя в Twitter.

Заболевший коронавирусом человек может столкнуться с энцефалопатией, менингитом, диареей, сыпью и последствиями, связанными с тромбозом, предупредили в Роспотребнадзоре. Не исключено, что появление таких симптомов связано с соответствующими патологиями или реакцией организма на лекарства.

Вакцинация является единственным способом борьбы с пандемией COVID-19. Всего в России в данный момент зарегистрировано четыре препарата против COVID-19 — «Спутник V» и «Спутник Лайт» от НИЦ им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от «Вектора» и «КовиВак» от центра Чумакова.