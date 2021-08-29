Названа доля автотранспорта в России на экологичном топливе

Москва, 29 августа. Доля автотранспорта на газомоторном топливе менее 2% от общего парка России, заявил генеральный директор компании «Газпром газомоторное топливо» Тимур Соин.

Увеличение объема рынка на данном виде топлива несет большую пользу экономике и экологии страны, пояснил он в беседе с ТАСС. По итогам прошлого года автопарк на газомоторном топливе в стране насчитывал 226,6 тысячи единиц. За год прирост составил 27 тысяч машин, или 12%.

В частности, на данном виде топлива легковых машин 137,3 тысячи, легкого коммерческого транспорта — 48,8 тысячи единиц, автобусов — 27,7 тысячи штук, магистрального грузового транспорта — 12,1 тысячи авто, дорожно-коммунальной техники — 700 единиц.

С 2016-го по 2020 год за счет применения техники на газомоторном топливе России удалось снизить выбросы парниковых газов на 7,27 млн тонн, а загрязняющих веществ — на 119,21 тысячи тонн.

«Газпром газомоторное топливо» ранее составила рейтинг по степени развития экологичного топлива по итогам 2020 года. Его возглавил Башкортостан.