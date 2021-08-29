Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 16:19
16:17
Политика
Экономист Межевич сравнил уровень жизни в России и Эстонии
16:15
Шоу-бизнес
Новорожденный сын Арзамасовой и Авербуха устраивает родителям «бойкие ночи»
16:13
Армия
Шойгу: дальность поражения ЗРПК «Панцирь» возросла на 30%
16:13
Армия
Шойгу назвал Украину братским государством для РФ
16:11
Весь мир
Карибские островные государства поддержали план Марокко по автономии Западной Сахары
16:11
Происшествия
Экс-депутат Госдумы Ненашев скончался в фитнес-клубе Москвы
16:10
Армия
Шойгу назвал действующих в Сирии боевиков профессионально организованными
16:08
Общество
Россиянам рассказали, как правильно подготовиться к отпуску
16:07
Весь мир
«Ситуация с безопасностью изменилась»: общественники осудили ООН за продление санкций против ЦАР
16:02
Армия
Шойгу: до конца года ВС РФ будут иметь на вооружении две тысячи БПЛА
Все новости

Названа доля автотранспорта в России на экологичном топливе
Экономика
Названа доля автотранспорта в России на экологичном топливе
pixabay.com  /  qimono

Москва, 29 августа. Доля автотранспорта на газомоторном топливе менее 2% от общего парка России, заявил генеральный директор компании «Газпром газомоторное топливо» Тимур Соин.

Увеличение объема рынка на данном виде топлива несет большую пользу экономике и экологии страны, пояснил он в беседе с ТАСС. По итогам прошлого года автопарк на газомоторном топливе в стране насчитывал 226,6 тысячи единиц. За год прирост составил 27 тысяч машин, или 12%.

В частности, на данном виде топлива легковых машин 137,3 тысячи, легкого коммерческого транспорта — 48,8 тысячи единиц, автобусов — 27,7 тысячи штук, магистрального грузового транспорта — 12,1 тысячи авто, дорожно-коммунальной техники — 700 единиц.

С 2016-го по 2020 год за счет применения техники на газомоторном топливе России удалось снизить выбросы парниковых газов на 7,27 млн тонн, а загрязняющих веществ — на 119,21 тысячи тонн.

«Газпром газомоторное топливо» ранее составила рейтинг по степени развития экологичного топлива по итогам 2020 года. Его возглавил Башкортостан.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Названа доля автотранспорта в России на экологичном топливе
экология газомоторное топливо Соин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru