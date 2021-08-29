Родион Мирошник назвал причины иловайской катастрофы ВСУ

Официальный представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник назвал корреспонденту ФАН главные причины крупнейшего поражения украинских сил за все время боев в Донбассе. По его словам, окружению подразделений ВСУ и нацбатов прежде всего способствовало отсутствие мотивации у офицеров и солдат регулярной армии Украины.

«Моральный дух украинской армии был крайне низок. Люди, которые входили в ВСУ, то есть кадровые военные, не готовы были стрелять в таких же людей, как они, в своих сограждан. Они не понимали, почему Киев, который пережил госпереворот, решил распространить эту практику и на территорию Донбасса. В свою очередь, жители Донбасса, напротив, взяли в руки оружие, чтобы защищать свои дома», — отметил Родион Мирошник.

Собеседник ФАН особо подчеркнул тот факт, что силы, противостоящие ВСУ, прекрасно знали, чем им грозит приход радикальных сил:

«К тому моменту было уже достаточно случаев издевательств, мародерства и убийств на тех территориях Восточной Украины, куда приходили нацбаты. Поэтому люди защищали свой дом, а Украина пришла именно как агрессор и каратель. Пришла для того, чтобы бороться с «неправильной» политической точкой зрения».

lug-info.com / ЛИЦ

Так называемый иловайский котел окончательно сформировался 27 августа 2014 года, когда в окружении оказалась вся украинская группировка. На ее деблокирование была брошена 92-я механизированная бригада ВСУ, состоявшая из 2000 бойцов. Однако попытка прорыва кольца провалилась. 29 августа 2014 года, когда ожесточение боев за Иловайск достигло пика, президент России Владимир Путин призвал вооруженные формирования ДНР открыть гуманитарный коридор для окруженных украинских военных, чтобы дать им возможность покинуть район боев, получив медицинскую помощь и т. д. Президент призвал также Киев прекратить боевые действия и вступить в переговоры с представителями ДНР.

Украинские данные о потерях сильно разнятся. Так, ВСУ заявило о 366 убитых, а Верховная рада — более чем о 1000. Главной причиной столь значительных потерь называют также отказ украинского командования соблюдать границы предоставленного гуманитарного коридора при отводе уцелевшего личного состава.

Ранее украинский журналист Сергей Гармаш рассказал, почему США не торопятся помочь Киеву с Донбассом. Он считает, что обстрелы Донбасса — это сигнал для США от украинских властей, однако Белому дому не нужен еще один военный конфликт на фоне Афганистана.