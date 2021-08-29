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В сирийском Алеппо идет восстановление крупнейшей в регионе ТЭС
Весь мир
В сирийском Алеппо идет восстановление крупнейшей в регионе ТЭС
Федеральное агентство новостей  / 

Ремонтные работы на тепловой электростанции в Алеппо движутся к завершению. Этот объект, расположенный на севере Сирийской Арабской Республики (САР), входит в число самых больших на Ближнем Востоке.

На месте реконструкции побывал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Начальник технического отдела в операционном управлении ТЭС Исса Саллум рассказал, что прогресс ремонтных работ уже позволил произвести пуск оборудования, необходимый для его проверки. В рамках этой процедуры станция функционировала на протяжении одного дня, чего оказалось достаточно для того, чтобы в тестовом режиме выйти на мощность 150 МВт.

Саллум сообщил, что работы на объекте, входящем в ведомство Сирийской электроэнергетической компании, идут без задержек, в соответствии с ранее согласованными сроками.

В сирийском Алеппо идет восстановление одной из крупнейших в регионе ТЭС
Федеральное агентство новостей  / 

Техобслуживанием станции занимаются около 250 экспертов, инженеров и рабочих. Новое оборудование для установки на ТЭС закупается у сирийских и иранских производителей.

Министерство энергетики Сирии планирует ускорить восстановительные работы и полностью завершить их до конца 2021 года. В соответствии с проектом модернизации, выработки энергии на станции достигнет показателя 1100 МВт, что составляет 20% от общего объема энергетических предприятий САР.

В сирийском Алеппо идет восстановление одной из крупнейших в регионе ТЭС
Федеральное агентство новостей  / 

Восстановление объектов производства электроэнергии в Сирии осуществляется несмотря на продолжающуюся экономическую блокаду со стороны западных государств. Наложенные Вашингтоном на Дамаск санкции, ставшие частью «акта Цезаря», привели к ограничению импорта оборудования, необходимого для ремонта стратегически важной инфраструктуры.

В сирийском Алеппо идет восстановление одной из крупнейших в регионе ТЭС
Федеральное агентство новостей  / 

Теплоэлектростанция в Алеппо вышла из строя в конце 2015 года, после того, как боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) взяли ее под свой контроль. Радикалы уничтожили все генерирующие установки, вызвав серьезные перебои со светом в регионе и лишив работы почти 800 сотрудников ТЭС. Тем не менее победа над террористами позволила сирийскому правительству начать восстановление страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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алеппо тэс
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