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Ученые объяснили, почему коты делают людей счастливыми

  /   Обновлено: 29 августа 2021 14:44
Наука
Ученые объяснили, почему коты делают людей счастливыми
pexels.com  /  tripleMdesignz

Стокгольм, 29 августа. Физические контакты способны сделать человека спокойнее и счастливее. Иногда достаточно незначительных прикосновений, например, погладить кота или собаку.

Тактильные ощущения крайне важны для человека, напомнила нейрофизиолог Хелена Баклунд Васлинг в научной работе, опубликованной в издании Dagens Nyheter. В материале она объяснила, что на успокоение в различных ситуациях положительно влияет игра с домашним животным, например, котом.

Положительная реакция возникает после игры с питомцами за счет того, что в организме выделяется сигнальное вещество окситоцин, который также называют гормоном счастья. Также она обратила внимание на разницу, которая присутствует между поглаживанием животных и мягких игрушек.

«Это связано с теплом, с дыханием, с какой-то ответной реакцией, получаемой человеком. Приятно, что кто-то позволяет себя погладить, при этом показывая, что ему это нравится», — рассказала ученая, передает «ИноСМИ».

Ранее стало известно, что собаки способны освоить ряд профессий. Например, они могут быть охранниками, рассказал кинолог Владимир Голубев.

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