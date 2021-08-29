Депутат Вострецов поддержал меры Роспотребнадзора по борьбе с COVID-19 в школах

Преждевременная отмена мер по борьбе с коронавирусом может лишить смысла всю проделанную ранее работу в этом направлении. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы и председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов.

Собеседник издания поддержал решение Роспотребнадзора сохранить меры по борьбе с COVD-19 в школах до конца учебного года.

«Мы уже практически сломали хребет этому ковиду. С точки зрения обеспеченности масками, спецодеждой для врачей, вакциной — сейчас все это есть. Осталось немножко дожать COVID», — сказал депутат.

Сергей Вострецов отметил, что для окончательного искоренения коронавируса необходимы общие усилия россиян.

«Я думаю, что вот-вот мы пройдем порог по вакцинации и выработаем коллективный иммунитет, но не нужно расслабляться, чтобы не пойти по кругу. Нужно уже побороть эту инфекцию и забыть как страшный сон, а в новый год идти к новой жизни. Столько работы проделано. Если мы все вместе сейчас найдем в себе силу воли, то победим эту заразу», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение он добавил, что, по его мнению, ответственность граждан в этом вопросе за последнее время значительно выросла.

«Посмотрите, насколько сознательнее стали наши граждане. Какой хороший процент привитых, например, в Санкт-Петербурге. Уже нет ажиотажа с больничными койками. Мне кажется, нужно еще немного потерпеть, это будет на благо всем. Сколько сил было вложено в разработку вакцин. Все вакцинируются бесплатно, в отличие от многих стран. Считаю, для того, чтобы вся работа не была проделана впустую, нужно еще чуть-чуть дожать», — подытожил народный избранник.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил о необходимости создать для учащихся образовательных учреждений специальные смартфоны. По мнению народного избранника, такая мера поможет избавить молодежь от зависти к дорогим гаджетам у своих товарищей.